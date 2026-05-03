Diyarbakır Valiliğinden 'hastanede silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde silahlı saldırı gerçekleştiğine yönelik iddialar yer almıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından konu detaylı şekilde incelenmiş olup, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu algının yakını vefat eden bir şahsın vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
