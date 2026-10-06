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Diyarbakır Silvan karayolunda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır Silvan karayolunda iki araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halindeki SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır Silvan karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIV 924 plakalı SUV araç ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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