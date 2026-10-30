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Diyarbakır Silvan'da kaygan yolda otomobil yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Silvan'da kaygan yolda otomobil yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Silvan-Batman karayolunda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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