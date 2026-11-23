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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı