Diyarbakır Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Tutuklama
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Diyarbakır Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Tutuklama
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Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda, suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 32 şüpheliden 19'u tutuklandı. Operasyonda silahlar, uyuşturucu ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.

Suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 19'u tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 SKM, kasten yaralama ve tefecilik" suçlarına karıştığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilip 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çaplarda fişek, 5,6 kilo esrar maddesi ve 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 19 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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