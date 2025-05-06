Diyarbakır Lice'de 77 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çalılıklar arasında muhafaza edilmiş 77 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticaret suçunu" işleyen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Karahasan Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarı ile tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında ağaçlık alanlara saklanmış vaziyette 77 kilogram toz esrar ele geçirildiği, Lice Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR