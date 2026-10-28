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Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, ölü ya da yaralı yok

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Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, ölü ya da yaralı yok Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da iki apartmana yıldırım isabet etti, ölü ya da yaralı yok
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece etkili olan sağanak sırasında iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken apartmanların bazı bölümlerinde hasar oluştu, bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Kayapınar ilçesinde iki apartmana yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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