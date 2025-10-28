Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Yangın: Onlarca Ağaç Kül Oldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde otluk alanda çıkan yangında onlarca ağaç kül oldu.

Hazro ilçesi kırsalında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında onlarca ağaç da kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR