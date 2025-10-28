Diyarbakır'ın Hazro İlçesinde Yangın: Onlarca Ağaç Kül Oldu
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde çıkan yangında otluk alanda onlarca ağaç kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde otluk alanda çıkan yangında onlarca ağaç kül oldu.
Hazro ilçesi kırsalında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında onlarca ağaç da kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa