Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yangın paniği

Çüngüş'te ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri, asker ve vatandaşların ortak müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına asker ve vatandaşlar da destek verdi.

Oyuklu Mahallesi'nde ağaçlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, bu sırada asker ve vatandaşlar da ellerine aldıkları küreklerle yangını söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
