Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp çoban arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 gündür kayıp olanı çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan sabahı ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Arama kurtarma ekipleri, köy çevresindeki gölet, metruk yapılar ve tarlalar da dahil geniş bir alanda arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor. - DİYARBAKIR