Diyarbakır Hani'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 35 hektar zirai, 8,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. - DİYARBAKIR