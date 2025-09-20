Diyarbakır Hani'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçrayarak 35 hektar zirai ve 8,5 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 35 hektar zirai, 8,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa