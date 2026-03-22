Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesine bağlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. 21 AAH 593 plakalı hafif ticari araç, 44 ADJ 272 ve 23 AGE 602 plakalı SUV araçlar ile 21 M 0451 plakalı şehir içi minibüsün karıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kışla Caddesi'nde trafik bir süre aksarken, bölgede yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik kontrollü olarak normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı