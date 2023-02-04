Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü yoğun kar yağışı nedeniyle devrildi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü yoğun kar yağışı nedeniyle devrildi. Meydana gelen kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otobüste bulunan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. 4'ü ağır 30 yaralı şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır İstanbul 3. Sayfa Haberler

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