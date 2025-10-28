Haberler

Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü ile Tanker Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yolcu minibüsünün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yolcu minibüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Hani yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Hani istikametine seyir halinde olan 21 AFY 967 plakalı yolcu minibüsü, 06 BA3417 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bir kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
