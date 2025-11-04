Diyarbakır'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı. Talihsiz vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR