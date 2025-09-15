Diyarbakır'da Yasadışı Faaliyetlerden Aranan 52 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ile 8-14 Eylül tarihlerinde operasyonlar icra edildiğini duyurdu. Açıklamada, aralarında 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 ila 2 yıl altı hapis cezası bulunan 52 kişinin yakalandığı, şahısların sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - DİYARBAKIR