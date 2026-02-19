Haberler

Evde dumandan etkilenen şahsı çıkartma anları kask kamerasına yansıdı

Evde dumandan etkilenen şahsı çıkartma anları kask kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Olay anı kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen şahsın itfaiye erlerince çıkartılma anları kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bir binadaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, eve girerek odaları kontrol edip, "Sesimi duyan var mı" çağrısında bulundu. Evde, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye erleri tarafından alınıp dışarı çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tüm o anlar itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı