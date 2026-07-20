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Diyarbakır'da yangında 2 kadın, merdivenli araçla tahliye edildi

Diyarbakır'da yangında 2 kadın, merdivenli araçla tahliye edildi
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Diyarbakır Kayapınar'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen biri yaşlı iki kadın, itfaiyenin merdivenli aracıyla tahliye edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen üst kattaki biri yaşlı iki kadın, merdivenli araçla tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Diclekent Mahallesi'ndeki bir sitenin dördüncü katında henüz belirlenmeyen nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen üst kattaki biri yaşlı iki kadın ise merdivenli araçla indirilerek sağlık ekibine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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