Diyarbakır'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcusuyu Mahallesi'nde A.R.Y. idaresindeki Wolkswagen marka 34 DFS 340 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil ise çekici yardımıyla tarladan çıkartıldı. - DİYARBAKIR