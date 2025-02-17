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Diyarbakır'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcusuyu Mahallesi'nde A.R.Y. idaresindeki Wolkswagen marka 34 DFS 340 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil ise çekici yardımıyla tarladan çıkartıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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