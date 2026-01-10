Haberler

Silvan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 1 tutuklama

Silvan'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silvan ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Silvan ilçesinde çalışma yürüttü. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen 5 adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 450 gram skunk maddesi ile 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

