Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 41 kilo esrar, 91 adet uyuşturucu hap ve 5 gram amfetamin ele geçirildi. 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 41 kilo esrar ele geçirilirken, 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda, 15 olay meydana gelirken, 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar neticesinde 41 kilo esrar, 91 adet uyuşturucu hap, 5 gram amfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR