Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, 32 olay gerçekleştirirken 16 kilo skunk, 230 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirdi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 32 olay meydana gelirken 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 16 kilo skunk, 230 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa