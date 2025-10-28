Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, 32 olay gerçekleştirirken 16 kilo skunk, 230 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirdi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 32 olay meydana gelirken 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 16 kilo skunk, 230 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

