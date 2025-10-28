Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 32 olay meydana gelirken 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 16 kilo skunk, 230 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR