Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin operasyonlarında 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 73 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; meydan gelen 53 olayda 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde; 52 kilo skunk maddesi, 21 kilo esrar maddesi, 44 adet lyrica ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. - DİYARBAKIR