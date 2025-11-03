Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 73 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar 53 olayda gerçekleştirildi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin operasyonlarında 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 73 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; meydan gelen 53 olayda 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde; 52 kilo skunk maddesi, 21 kilo esrar maddesi, 44 adet lyrica ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
