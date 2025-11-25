Diyarbakır'da Üç Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk Kaza Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol mevkiinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Kayapınar ilçesi yeni cezaevi mevkiinde meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Üçünçü kaza ise Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde yaşandı. Betan mikseri kavşakta otomobil ile çarpıştı. Bu kazada da otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazalarda yaralanan vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sev edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR