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Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktör freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada 14 yaşındaki Hebun Görmez hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Dolunay Mahallesi'nde bayramlaşmaya giden D.G. idaresindeki traktör, freninin patlaması sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hebun Görmez (14) ile yaralılar şoför D.G., S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi Kocaköy Devlet Hastanesine, daha sonra burada yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yakınları sinir krizi geçirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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