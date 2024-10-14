Diyarbakır'da trafik kazası: Yaya hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Konak Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Mehmet Ali Kımaz'a (23)34 DEY 504 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kımaz, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR