Diyarbakır'da trafik kazası: Yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yol kenarında bekleyen 23 yaşındaki Mehmet Ali Kımaz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kımaz hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Konak Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Mehmet Ali Kımaz'a (23)34 DEY 504 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kımaz, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR