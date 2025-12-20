Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Diyarbakır kara yolu ilçenin kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mezrasında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çiftçi'ye (68) 01 ADC 444 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR