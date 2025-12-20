Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 68 yaşındaki Ali Çiftçi hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Diyarbakır kara yolu ilçenin kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mezrasında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çiftçi'ye (68) 01 ADC 444 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
