Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Silvan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde kamyonet ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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