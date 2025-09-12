Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mahabad Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri karşı şeride geçerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
