Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 3 otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mahabad Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri karşı şeride geçerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR