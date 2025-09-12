Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mahabad Bulvarı'nda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri karşı şeride geçerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
