Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kayapınar ilçesi stadyum civarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırımdaki direklere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
