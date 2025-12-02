Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa