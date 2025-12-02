Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam ilçenin Yenişehir Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
