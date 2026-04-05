Diyarbakır'da Tofaş takla attı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı