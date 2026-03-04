Haberler

Diyarbakır'da devrilen tırın 7 araca çarpma anı kameraya yansıdı

Diyarbakır'da devrilen tırın 7 araca çarpma anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki bir tırın devrilerek park halindeki 7 araca çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki tırın devrilerek park halindeki 7 araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde seyir halindeki 63 AEE 079 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, 7 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Öte yandan, tırın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

İran'dan sürpriz Hamaney kararı: Tüm hazırlıklar iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.