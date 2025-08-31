Diyarbakır'da Ters Yönde İlerleyen Araç Kazaya Neden Oldu

Diyarbakır'da anayoldaki kavşakta ters yönde ilerlemeye çalışan hafif ticari araç kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Lice yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta ters yöne giren hafif ticari araç, bir anda caddeye çıkmak istedi. Bu sırada Silvan istikametinden gelen başka bir araç, ters yönden çıkan hafif ticari araca çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR