Diyarbakır'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyonetin Arkasına Tutunan Şahıs

Diyarbakır'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyonetin Arkasına Tutunan Şahıs
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan bir şahsın tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan şahsın tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Fiskaya Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunan şahıs, uzun süre canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Kamyonetin arkasında başka araçların da seyir halinde olduğu o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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