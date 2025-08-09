Diyarbakır'da Taziye Evinde Klima Yangını

Diyarbakır'da Taziye Evinde Klima Yangını
Silvan ilçesindeki bir taziye evinde klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir taziye evinde klimadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Aşağıveysi Mahallesi'ndeki taziye evinin kadınlar bölümündeki klima, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, taziyevinde hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
