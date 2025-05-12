Diyarbakır'da Tartışma Kanlı Bitti: Bıçakla Adam Öldüren Şahıs Tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tartıştığı Nurettin Tekdemir'i bıçaklayarak öldüren İ.H.T. tutuklandı. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Tekdemir kurtarılmadı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece İ.H.T. (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Nurettin Tekdemir'i (55) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekdemir, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Gözaltına alınan şüpheli H.İ.T. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa