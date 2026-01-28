Haberler

Tanker arkasında tehlikeli yolculuk

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir çocuk tankerin arkasına tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da tankerin arkasına takılan çocuk, hem canını hem trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bağlar ilçesinde meydana geldi. Bir tankerin arkasına tutunan çocuk, canını riske atarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Canıyla birlikte trafiği de tehlikeye atan yolculuk anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Araca tutunarak ilerleyen çocuk, tankerle birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
