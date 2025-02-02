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Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı
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Silvan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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