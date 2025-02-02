Diyarbakır'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı
Silvan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa