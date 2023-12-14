Diyarbakır'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 1 Gözaltı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan istihbarat üzerine yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, silah ve mühimmata el konulurken, olay ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 adreste ruhsatsız uzun namlulu silah ve tabanca olduğu bilgisi edinilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet tabanca şarjörü, 101 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, yakalanan M.B. isimli şüpheli adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR