Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi. 9-16 Mart arasında icra edilen operasyonlarda 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet FG-42 makinalı tüfek, 24 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, bin 617 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 47 adet tabanca şarjörü, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet gece görüş dürbünü ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı