Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev aldı

Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev aldı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Sürücü, kabin ile dorsenin ayrı kalmasını sağladı. Yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

İlçeye bağlı Bulutçeker Mahallesi'nde seyreden tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü, kabin bölümünü dorseden ayırarak alevlerin kabine ulaşmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu dorsede hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

