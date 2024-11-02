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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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