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Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Diyarbakır'da seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Diyarbakır Bağlar ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü can havliyle araçtan atlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün can havliyle kendini dışarı attığı araç bir anda alev topuna döndü. Yanan araçta patlama da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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