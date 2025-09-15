Haberler

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alev yanan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi koçu seçildi

Ataman'ın üzüntüsünü biraz hafifletecek gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.