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Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, belirtilen saatlerde alev almaya başladı. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, alev almaya başlayınca sürücü aracını yolun ortasında bırakarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobil yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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