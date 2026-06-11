Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı