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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAybüke Akkıran:

yazık olmuş adamın arabası kül olmuş ama en azından başına iş açmadı şans işte yangın başlar mı söndüremezsin ve olanda olur söyleyeyim itfaiye hızlı davranmış neyse

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Haber YorumlarıGüher Yakatarla:

trafik güvenliği için denetimler arttırılmalı araçlar düzenli kontrol edilmeli bu işler göz ardı edilirse sonuç böyle oluyor

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Haber YorumlarıBaşak Demir:

bu tür olaylar son zamanlarda sık sık yaşanıyor ne yazık ki hep aynı şeyler oluyor daha öncede benzer haberler görmüştük ama bir türlü çözüm bulunmuyor araç sahibi için çok üzücü bir durum tabi ki şans eseri kimse yaralanmamış ama bu da bir uyarı işareti olmalı

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