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Diyarbakır'da Servis Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Servis Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, babasının kullandığı öğrenci servisinin altında kalan 2 yaşındaki Rojin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde babasının kullandığı öğrenci servisinin altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Ergani ilçesi kırsal Armutova Mahallesi'nde Şaban A., son servisini yaptıktan sonra evine gitti. Kendisine doğru gelen çocuklarından ikisini servise aldı. Diğer çocuğu Rojin A.'yı (2) görmeyen baba, minibüsü hareket ettirdiği sırada altına kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünden Rojin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şaban A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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