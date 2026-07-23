Diyarbakır'da boğulma faciası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde babası ile birlikte serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Silvan ilçesi Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Babası ile birlikte serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Hebun Kursek, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Kusek, sağlık ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kurtarılamadı. Kursek'in babası sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı