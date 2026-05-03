Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamalarında 11 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'da, Amed Sportif Faaliyetlerin Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin kutlamalarında 11 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılana açıklamada, 02-03 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olaylar meydana geldiğini belirtildi. Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar sonucu 8'i yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkat çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
